Община Исперих да кандидатства с проект за закупуване на електрически превозни средства ще обсъдят общинските съветници

Кандидатстване на Община Исперих по процедура чрез директно предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост на конкретни крайни получатели за изпълнение на инвестиции „Инсталиране на фотоволтаични системи (ФЕЦ) в съществуващи социални услуги, делегирана от държавата дейност и закупуване на електрически превозни средства, включително свързани зарядни станции за предоставяне на социални услуги“ ще обсъдят на днешното си заседание общинските съветници. Това показва информация, публикувана на официалния сайт на местната администрация.

В рамките на днешното заседание предстои нов общински съветник – Ерол Акиф Юмер, избран за общински съветник от кандидатската листа на ПП "ГЕРБ", да положи клетва.

Съветниците ще гласуват приемане на годишния финансов отчет за 2024 г. на "МБАЛ-Исперих" ЕООД.

В дневния ред на днешното заседание е документ относно определяне на имоти – общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане през 2025 г.

Докладна записка относно обявяване на части по кадастралната карта на гр. Исперих за частна общинска собственост също предстои да бъде обсъдена. Съветниците ще гласуват и документ относно отдаване под наем на земеделски имоти от Общинския поземлен фонд по кадастралните карти на селата Вазово, Йонково, Делчево, Лудогорци и Тодорово, община Исперих, област Разград.

Определяне на окончателна пазарна цена за продажба на 1445 кв.м. идеални части по плана на стопански двор в с. Драгомъж също ще бъде гласувано.

Съветниците предстои да гласуват документ за продажба на идеални части от улична регулация в с. Яким Груево, община Исперих и сключване на предварителен договор.

В рамките на днешното заседание ще бъдат разгледани и гласувани отчетите за извършените разходи за командировка и получени средства от кмета на община Исперих в периода от 01.04.2025 г. до 30.06.2025 г. и за извършените разходи за командировка и получени средства от председателя на Общинския съвет за същия период.

Съветниците ще обсъдят дали да бъде осигурен финансов ресурс за изпълнението на проект „The streets of flavours: the routes of taste where food is tradition” по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи” от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” по програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Предстои да бъде разгледано предложение за приемане на списък на средищните детски градини и училища на територията на община Исперих за учебната 2025/2026 година.

Последната точка от дневния ред е относно увеличаване капацитета на смесените яслени групи в Детска ясла "Малечко Палечко", показва информацията, публикувана на официалния сайт на местната администрация.