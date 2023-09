Методи Байкушев е кандидатът на ПП-ДБ за кмет на Благоевград

Методи Байкушев е кандидатът на коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“ за кмет на община Благоевград. С решение на Общинската избирателна комисия в Благоевград Байкушев е регистриран като кандидат за кмет от коалицията.

Методи Байкушев е на 42 години, роден в Благоевград. Започва кариерата си през 2006 г. като младши адвокат в адвокатско дружество, а след шест години става управляващ съдружник. Под негово ръководство кантората достига екип от над 50 служители и два пъти печели приза „Кантора на годината“ на Who is Who Legal. През 2020 и 2022 г. Байкушев е включен в списъка на най-влиятелните експерти по международен арбитраж в Централна и Източна Европа (CEE Arbitration Powerlist) на Legal500. Включен е в списъка с арбитри към Чешкия арбитражен съд и Арбитражния съд на Рига.

Байкушев е бил Генерален секретар на Националния комитет в България на Международната търговска камара (МТК) и член на комисията, която номинира арбитри по арбитражни дела пред най-големия арбитражен съд в света (Международния арбитражен съд към МТК).

През 2008 г. е хоноруван асистент по гражданско процесуално право в Югозападния университет „Неофит Рилски“. През 2017 г. и 2018 г. преподава „Бизнес право“ в Американския университет в България. Бил е лектор на различни международни арбитражни форуми в Париж, Прага, Солун, Краков и София.

Завършил е право в Софийския университет „Св. Климент Охридски” и е преминал през редица допълнителни обучения. Семеен, с двама синове.