Да пресъздадеш величието на птиците върху фасадата на сгради помага за опазването на застрашените видове, казват природозащитници

Царският орел и ловният сокол са част от редките птици, изобразени върху фасади на различни сгради в страната. Целта е чрез графити да се популяризира опазването на защитените и застрашени от изчезване видове пернати животни. Тази идея от няколко години развиват от „Зелени Балкани“ в сътрудничество с различни графити художници.

Птиците, които са изрисувани, са изключително важни, защото съхраняват равновесието в природата, каза за БТА Поля Тончева от сдружението. Тя посочи, че някои от тях, като брадатия лешояд и ловния сокол, не гнездят в България. И добави, че те са обект на опазване от екологичната европейска мрежа „Натура 2000“.

Виждайки образа на птица върху сградите, хората започват да се чудят каква е тя, какво е общото й с България, защо е важно да я познават, коментира Тончева. Според нея децата са най-любопитни, затова и училищните сгради са предпочитани за графити с екологична тематика.

Това е един от много начини, по които се опитваме да достигнем до хората и да им разкажем за природозащитната ни дейност, посочи още Тончева.

В Стара Загора върху сградите могат да се видят ловен сокол и царски орел, изрисувани от Андрей Палвал. Той е направил и червеногушата гъста в село Българево. Предстои Палвал да започне работа по двата графита в Зоологическата градина в София, които ще се разположат на голяма площ, каза Поля Тончева. Природозащитникът отбеляза, че самото рисуване отнема около три дни. Процесът по избор на сграда и получаване на разрешения за извършване на дейност по фасадите е по-дълг и отнема близо две години, отбеляза Тончева.

Резултатът обаче си заслужава, категорична е тя. Нейният любим графит е този на царския орел върху Професионална гимназия по електротехника и транспорт "Г. С. Раковски" в Стара Загора.

„Един за всички, всички за един“ в подкрепа на природата

През годините заедно със „Зелени Балкани“ творят и художниците от „140 идеи“. Тяхното вдъхновение води до появата на белошипа ветрушка и брадат лешояд върху сгради в Свиленград и Пловдив.

Името на колектива „140 идеи“ е игра на думи от английски език - one (1) four (4) all (o) или „Един за всички, всички за един“, каза за БТА Венцислав Йосифов. Той работи с още двама колеги, всички се занимават професионално с графити от 2008 г. Нашата цел е да покажем в по-голям мащаб неща, които са важни. Не просто рисунки, а произведения с кауза, подчерта Йосифов. Той посочи, че двама от неговите колеги са завършили орнитоложки курс, което им помага в рисуването на детайлите.

Първата фасада, върху която работят от „140 идеи“, е по проект на Българското дружество за защита на птиците - за опазването на царския орел в България. Изобразихме едно ято от царски орли в техния хабитат, разказа Йосифов. Графитът е върху 32 СОУ в София. Отново на „140 идеи“ е и графитът на кафяви мечки, който краси 23 СОУ в столицата. Това е бил един от първите графити с животни, направен по инициатива на сдружение „Балкани“, каза Йосифов.

Графити художникът счита, че всяко място в природата е вдъхновяващо и зарежда артистите с нови идеи.

Една от най-въздействащите творби на "140 идеи" е посветена на опазването на обитателите на река Дунав, сред които е къдроглавият пеликан. Стенописът е изобразен върху жилищен блок в Белене.