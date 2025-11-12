Община Габрово предлага плавен преход към прилагането на принципа „замърсителят плаща“ за такса битови отпадъци за жилищата

Община Габрово предлага плавен преход към прилагането на принципа „замърсителят плаща“ за такса битови отпадъци (ТБО) само за жилищните имоти, считано от 2026 г. За нежилищните имоти (бизнесът) не се предвижда промяна в размера на таксата, информират на уебсайта си от местната администрация.

„Въвеждането на принципа „замърсителят плаща“ е неизбежна реформа, но тя не може да се случи шоково и без ясен преходен период. Подхождаме отговорно – предстоят прецизни изчисления и анализи на всички законово допустими варианти, за да изберем най-справедливия и устойчив модел. Паралелно с това ще работим активно за промяна в поведението на хората – за повече разделно събиране и по-малко отпадъци“, каза за БТА кметът на Габрово Таня Христова.

„Ако не намалим количеството на генерираните отпадъци и не започнем да разделяме по-отговорно, през 2028 г. домакинствата ще се изправят пред рязко увеличение на таксите. Изчисленията показват, че при прилагане на варианта „на брой ползвател“ таксата би станала до три пъти по-висока в града и до десет пъти – в селата. Това е неприемливо. Нашата цел е промяната да бъде справедлива, предвидима и да стимулира хората да замърсяват по-малко, а не да ги натоварва финансово“, допълни кметът на Габрово.

Предложението е част от подготовката за въвеждането на нов модел за изчисляване на ТБО - на принципа „замърсителят плаща“, който следва да бъде приложен до 2028 г. Финансовите анализи и прогнозите показват, че при запазване на настоящия размер на таксата приходите няма да покрият разходите за дейностите по сметосъбиране, транспортиране, сепариране, третиране на отпадъците и чистота, информират още от администрацията.

Община Габрово съобщава, че за имотите в град Габрово се предлага промяна между 10 и 30 лв. повече годишно, в зависимост от зоната, за имотите в селата увеличението ще бъде между 5 и 15 лв. годишно, а за нежилищните имоти (бизнесът) таксата остава без промяна.

Принципът „замърсителят плаща“ предвижда таксата за битови отпадъци да се определя на база определено количество отпадък – чрез торби, вместимост на съдове или брой ползватели.

През 2026 г. Община Габрово ще започне пилотно измерване на количеството битов отпадък в избрани квартали и населени места. Събраните данни ще се използват за разработване на по-точен и справедлив модел, при който всеки заплаща според количеството генериран отпадък.

Без наличието на достатъчно надеждни данни въвеждането на принципа „замърсителят плаща“ крие риск от рязко и непропорционално увеличение на таксата за домакинства.

До 2028 г., когато изтича 3-годишният преходен период, Община Габрово ще работи за подобряване на процесите по управление на отпадъците. Сред ключовите задачи ще бъде необходимостта да се направят предварителни изчисления на база различни законово допустими основи, включително брой ползвател на услугата, както и активна работа с населението за промяна в поведенческите модели по отношение на разделното събиране и изхвърляне на отпадъци.

С проекта за общ административен акт за одобряване на план сметката за разходите и определяне на таксата за 2026 година, желаещите могат да се запознаят тук.