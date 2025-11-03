Народно читалище „Просвета – 1937“ в село Марикостиново започва благотворителна инициатива под надслов „За по-добра и светла Коледа“. Това съобщи за БТА Виолета Терзиева, секретар на читалището. Тя уточни, че кампанията е традиционна и се провежда за шеста поредна година. Целта на инициативата е да бъдат подпомогнати възрастни и самотни хора от селото с хранителни продукти и стоки от първа необходимост. От ръководството на читалището приканват хората, които имат възможност, да се включат като дарят хранителни продукти или финансови средства. За всички, които са в чужбина или искат да се включат в кампанията с финансови средства, е открита дарителска сметка, публикувана в интернет на официалната страница на читалището. Поставени са и дарителски кутии.

В началото инициативата е създадена с идеята да бъдат подпомогнати предимно самотноживеещи възрастни хора, но впоследствие тя се е разширила като е обхванала почти всички пенсионери в селото, както и семейства в неравностойно положение. Събирането на даренията се извършва в сградата на читалището в понеделник и сряда, от 9:00 до 13:00 ч. или във вторник, сряда, петък и събота – от 14:00 до 18:00 ч. Крайният срок за участие в кампанията е 18 декември. След това продуктите ще бъдат разпределени в пакети, а на 21 декември ще бъдат раздадени на пенсионерите в село Марикостиново.

Миналата година в рамките на инициативата са раздадени над 100 пакета с хранителни продукти на най-нуждаещите се жители на селото, добави Виолета Терзиева.