Съд в Турция осъди мъж на 75 години затвор заради нападение с нож в северозападния турски град Ескишехир

Съд в Турция осъди 19-годишен мъж на 75 години и пет месеца затвор заради нападение с нож в северозападния турски град Ескишехир през 2024 г., при което са ранени петима души, съобщи сайтът „Тюркийе тудей“.

По информация на властите в Турция 19-годишният мъж, който е задържан на 13 август 2024 г. малко след като е извършил нападението в парк в Ескишехир, е осъден на общо 71 години и осем месеца затвор по пет отделни обвинения в „опит за предумишлено убийство“, като към присъдата са добавени 3 години и девет месеца затвор по обвинение в „насаждане на паника и страх сред обществото“, след като било установено, че мъжът е излъчвал нападението „на живо“ в социалните мрежи през телефона си.