Днес се навършват две години от нападението в северното косовско село Банска, съобщават косовски медии.

В нощта между 23 и 24 септември 2023 г. в село Банска до Звечан, Северно Косово, група от около 30 въоръжени сърби нападна косовската полиция, при което загинаха косовският полицай Африм Буняку и трима от въоръжените нападатели, а втори косовски полицай, Албан Рашити, бе ранен. Косово нарече случая „терористично нападение“ и обвини Белград, че стои зад атаката, а Белград отрече всякакво участие в нея.

Отговорност за нападението в Банска пое Милан Радойчич – бивш заместник-председател на най-голямата партия на косовските сърби „Сръбска листа“, която се ползва с подкрепата на официален Белград. Радойчич беше арестуван в Сърбия и ден по-късно освободен. Впоследствие Интерпол издаде международна заповед за ареста му, а косовската прокуратура повдигна обвинения срещу него и още 45 души по случая Банска. Общо 42 от тях са съдени задочно. Смята се, че в момента Радойчич се намира в Сърбия, а Косово настоява той да бъде екстрадиран и съден в Прищина.

Заподозрените, които се намират в Сърбия, в момента е малко вероятно да бъдат екстрадирани в Косово, тъй като Белград не признава независимостта на Косово, като все още официално го смята за част от сръбската територия, припомня Ройтерс.

Нападението в Банска беше осъдено от косовските и международни лидери, които призоваха извършителите да бъдат изправени пред правосъдието, пише Косовското радио и телевизия.

Въпреки че са минали две години и че Радойчич пое отговорност за нападението, той и десетки заподозрени за случая Банска остават на свобода в Сърбия, пише вестник "Коха диторе". Кадри от дрон от септември 2023 г. са заснели лицата им, като се вижда и моментът, в който те се изтеглят.

В обвинителния акт се посочва, че заподозрените за случая Банска, "чрез използване на насилие с тежко въоръжение, са се опитали да отделят северната част от територията на Косово, респективно общините, предимно населени със сърби, и да я присъединят към Република Сърбия", отбелязва косовското издание. В документа пише, че те са обвинени в "терористични действия и действия срещу конституционния ред и сигурността на Косово".

Косовската полиция иззе арсенал оръжия след нападението, за което Косово обвинява пряко Сърбия.

Трима от обвиняемите за нападението в Банска – Владимир Толич, Благойе Спасоевич и Душан Максимович, бяха арестувани и към момента са задържани в ареста в Косово. На заседание по случая през април т.г. те не се признаха за виновни пред Основния съд в Прищина.

Последното заседание по случая беше на 24 юли 2025 г., като то се проведе при закрити врата по искане на специалния прокурор Наим Абази, припомня Косовското радио и телевизия.

Днес, на втората годишнина от нападението, държавните лидери на Косово ще почетат паметта на загиналия полицай Африм Буняку на гроба му, информира още "Коха диторе".