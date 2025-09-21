Аджерпрес: Германо-румънската индустриално-търговска камара ще представи инвестиционния потенциал на Румъния на „Expo Real Munich“

Германо-румънската индустриално-търговска камара (AHK Romania) ще организира щанд, с който ще представи Румъния на „Expo Real Munich“, най-голямото търговско изложение в Европа за проекти и инвестиции в недвижими имоти, което тази година ще се проведе от 6 до 8 октомври. Това предаде за БТА румънската агенция Аджерпрес.

Според официално прессъобщение щандът ще предостави стратегическа платформа за румънските изложители, която ще им даде възможност да се срещнат с потенциални инвеститори и международни партньори, да идентифицират възможности за сътрудничество, да проучат пазарните тенденции и да засилят глобалната си видимост.

Инициативата има за цел да популяризира имиджа на Румъния на международния пазар.

„Щандът на Румъния на „Expo Real“ демонстрира как публичните власти и частният сектор могат да си сътрудничат, за да популяризират имиджа на страната в чужбина. Нашата цел е да привлечем повече инвестиции в недвижими имоти и да покажем потенциала на Румъния като конкурентна дестинация за предприемачи и инвеститори. Откакто организирахме щанда за първи път през 2012 г., наблюдаваме нарастващ интерес от страна на множество компании – и все повече от страна на публичните власти – да се присъединят към това колективно усилие за развитието на Румъния“, каза Себастиан Мец, генерален мениджър и член на борда на AHK Romania, се казва още в прессъобщението.

AHK Romania е официалният представител на германската икономика. Основана през 2002 г., камарата в момента има над 670 компании-членки.

(Новина, избрана от румънската агенция АДЖЕРПРЕС за публикуване от БТА съгласно договора за сътрудничество между агенциите)