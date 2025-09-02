Над половин милион души са посетили мавзолея гробница на Ататюрк в Анкара на Празника на победата тази година

По данни, поместени на официалния сайт на управлението на Анъткабир – мавзолея гробница на Ататюрк в турската столица Анкара, общо 630 497 души са посетили Анъткабир само в един ден, на 30 август – Празника на победата.

На тази дата през 2025 г. беше отбелязана 102-ата годишнина от победата на турската армия във войната за независимост под предводителството на Ататюрк. Победата на турската армия, известна като "Голямата атака" в района Сакария – Думлупънар от 26 до 30 август 1922 година, е знакова в новата история на Република Турция. Тя бележи пълното освобождаване на Анадола от окупационните гръцки войски и проправя пътя към основаването на новата Република Турция на 29 октомври 1923 г. от Ататюрк върху пепелищата на Османската империя.

Поради изключителния наплив на посетители от близо и далеч и на всякакви възрасти, Анъткабир бе отворен до 22 часа на 30 август.

От началото на тази година досега Анъткабир е бил посетен от 1 049 588 турски и чуждестранни граждани, като най-голям е бил броят на посетителите през месец май – 858 864 души.

Рекордът в посещенията на Анъткабир в един ден е отбелязан на 29 октомври 2023 г. – националния празник на Турция – когато бе отбелязана 100-годишнината от основаването на Турската република от Ататюрк. Тогава 1 182 425 души посетиха в един ден най-знаковото място на страната, за каквото се смята Анъткабир.