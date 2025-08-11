Турският сондажен кораб "Абдулхамид Хан" възобновява дейностите си в Черно море след голяма находка на газови залежи през май

Турският сондажен кораб "Абдулхамид Хан" ще възобнови работата си в Черно море, след като по-рано тази година откри там големи газови залежи, съобщи Анадолската агенция.

Корабът, който досега е извършил общо девет сондажни операции в Средиземно и Черно море от началото на експлоатацията си през август 2022 г., този път ще извършва дейности в сондажния кладенец "Тюркали-33".

Първата мисия на плавателния съд "Абдулхамид Хан" беше в сондаж Йорюклер-1 в Средиземно море. По-късно той започна работа в сондаж Гьоктепе-3 в Черно море през август 2024 г., като приключи тези операции на 19 май т.г., напомня Анадолската агенция.

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган обяви през май откриването на 75 милиарда кубически метра газ в Черно море - находка, осъществена именно от сондажния кораб "Абдулхамид Хан" на дълбочина около 3500 метра в споменатия сондаж.

Наскоро Турция добави два нови сондажни кораба с дълбоководни възможности към съществуващия си флот от четири сондажни кораба, два сеизмични изследователски кораба и една плаваща платформа за добив на газ, за да укрепи своите възможности за проучване и сондиране в открито море, отбелязва АА.