Десетки хиляди в Израел поискаха връщането на телата на 13 заложници на "Хамас"; говори майката на освободения от плен войник с българско гражданство Матан Ангрест

Десетки хиляди души излязоха на улиците в Израел снощи с искане за връщане на телата на 13 заложници, все още държани от радикалната палестинска групировка "Хамас" в ивицата Газа, предаде ДПА.

Демонстранти в Тел Авив, Хайфа, Йерусалим и на други места в страната протестираха и срещу дясното правителство на министър-председателя Бенямин Нетаняху, допълва агенцията, позовавайки се на информация от израелския в. "Аарец".

Числеността на участниците в демонстрацията бе посочена от организаторите на шествията от Форума на семействата на заложниците и изчезналите.

Според групата е говорила Анат Ангрест, майка на освободения от плена на "Хамас" войник с българско гражданство Матан Ангрест.

"Неговото тяло носи белезите на смелостта. На мен, като на майка, ми е трудно да ги гледам и да си представя през какво е преминал. Той все още не ми казва всичко, предпазва ме", обясни тя.

"Няма да се примирим, докато не ни върнат всички, до последния заложник", подчерта Анат Ангрест, цитирана от ДПА.

Досега ислямистите от "Хамас" са предали на Израел над 15 тела на мъртви заложници по силата на сключеното споразумение за прекратяване на огъня в ивицата Газа, отбелязва агенцията.