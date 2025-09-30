АРМЕНПРЕС: Армения приветства плана на Тръмп за мир за Газа

Армения приветства плана на президента на САЩ Доналд Тръмп от 20 точки за слагане на край на конфликта в ивицата Газа, заяви премиерът Никол Пашинян на пленарната сесия на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) в Страсбург, предаде арменската новинарска агенция АРМЕНПРЕС.

"Както е известно, Тръмп предложи мирен план, който вече получи подкрепа от международната общност. Армения също го подкрепя и се надяваме, че с неговото прилагане ще бъде възможно най-сетне да се установи траен мир в ивицата Газа. Миналата година Армения призна Палестинската държава и оттогава следим внимателно развитието на събитията. Надяваме се, че с усилията на президента Тръмп и с подкрепата на международната общност ще бъде постигнат мир", заяви Пашинян.

