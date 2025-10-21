За първи път в историята три българчета ще играят на Мастърс турнира до 12 години в Академията на Рафаел Надал в Майорка

Златан Йорданов и Теодор Николовски при момчетата и Карла Бързакова при момичетата ще играят на Мастърс турнира до 12 години в "Рафа Надал Академи" в Майорка, Испания. Надпреварата ще се проведе от 11 до 16 ноември.

Така за първи път в историята трима български тенисисти ще вземат участие в Мастърс турнира на най-добрите състезатели до 12-годишна възраст, съобщават от БФ Тенис.

Право на участие получават тенисисти, които имат спечелена титла през годината от турнири от първа категория на Тенис Европа. Теодор Николчовски стана шампион при момчетата на състезание в Хърватия, а Карла Бързакова триумфира с титлата в Румъния. Златан Йорданов пък игра на два финала и получи специална покана от организаторите.

Състезателите ще бъдат разпределени в групи, а победителите в тях ще се класират за четвъртфиналите. Освен на сингъл и ще има и надпревара на двойки при момчетата и момичетата.