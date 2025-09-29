Шампионът на Бундеслигата Байерн Мюнхен назначи Рувен Каспер за член на Надзорния съвет, отговарящ за маркетинга и продажбите, считано от 1 януари 2026 гoдина, предава ДПА.

Каспер се завръща в Мюнхен от Щутгарт, където преди това е отговарял за дейностите им в Азиатско-тихоокеанския регион в продължение на пет години.

Той беше част от Борда на Щутгарт от 2022-а, отговаряйки за маркетинга и продажбите. Първоначалният му договор там беше до 2028 година и не е известно дали Байерн е платил определена сума, за да го привлече.

"Надзорният съвет смята, че Рувен Каспер е правилният избор, както професионално, така и лично, за да ни помогне да постигнем амбициозните цели на Байерн в областта на маркетинга и продажбите, особено след като той вече познава много добре нашия клуб", каза президентът на Байерн и председател на надзорния съвет Херберт Хайнер.

Междувременно, членът на борда на Байерн, отговарящ за финансите, Михаел Дидерих, напуска тази седмица, за да заеме позиция в Deutsche Bank.