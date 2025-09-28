Женският тим на волейболния Левски загуби малкия финал за третото място от Мачерата на турнира "Сеа Групо ди Пезаро"

Женският волейболен Левски загуби малкия финал за третото място от италианския Мачерата с 0:3 (20:25, 16:25, 15:25) на турнира за купата "Сеа Групо ди Пезаро" в Италия.

Треньорът Радослав Арсов започна със състав: Иванова, Найденова, Коларова, Малинова, Колева, Златанова и либеро Адамек. Колева и Златанова бяха най-резултатни за Левски с по 6 точки, Коларова добави 5, а Механджийска - 4.

Вчера "сините" бяха отстъпили с 0:3 от Мегабокс, който е новият тим на Микаела Стоянова и Цветомира Миткова, като именно Стоянова бе най-резултатна в мача с 12 точки.