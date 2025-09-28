Подробно търсене

Женският тим на волейболния Левски загуби малкия финал за третото място от Мачерата на турнира "Сеа Групо ди Пезаро"

Христо Бонински
Женският тим на волейболния Левски загуби малкия финал за третото място от Мачерата на турнира "Сеа Групо ди Пезаро"
Женският тим на волейболния Левски загуби малкия финал за третото място от Мачерата на турнира "Сеа Групо ди Пезаро"
Снимка: Благой Кирилов/БТА (АК)
Мачерата,  
28.09.2025 21:42
 (БТА)

Женският волейболен Левски загуби малкия финал за третото място от италианския Мачерата с 0:3 (20:25, 16:25, 15:25) на турнира за купата "Сеа Групо ди Пезаро" в Италия.

Треньорът Радослав Арсов започна със състав: Иванова, Найденова, Коларова, Малинова, Колева, Златанова и либеро Адамек. Колева и Златанова бяха най-резултатни за Левски с по 6 точки, Коларова добави 5, а Механджийска - 4. 

Вчера "сините" бяха отстъпили с 0:3 от Мегабокс, който е новият тим на Микаела Стоянова и Цветомира Миткова, като именно Стоянова бе най-резултатна в мача с 12 точки. 

/ХБ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 22:55 на 28.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация