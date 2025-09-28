Подробно търсене

Коко Гоф и Джазмин Паолини продължават напред на турнира по тенис в Пекин

Кремена Младенова
Коко Гоф и Джазмин Паолини продължават напред на турнира по тенис в Пекин
Коко Гоф и Джазмин Паолини продължават напред на турнира по тенис в Пекин
снимка: AP Photo/Mahesh Kumar A.
Пекин,  
28.09.2025 14:47
 (БТА)

Американката Коко Гоф продължава защитата на титлата си и се класира за четвъртия кръг на турнира по тенис на твърди кортове в Пекин (Китай) от сериите УТА 1000 с награден фонд 8 963 700 долара.

Втората поставена Гоф преодоля 25-ата в схемата Лейла Фернандес от Канада с 6:4, 4:6, 7:5 в оспорван сблъсък, продължил два часа и 47 минути.

Американската тенисистка поведе с 4:2 в първия сет, но Фернандес изравни, преди Гоф да спечели следващите два гейма за 6:4. Лейла Фернандес успя да измъкне втория сет след два пробива, а равностойната трета част предложи общо девет пробива за зрителите и Коко Гоф надделя със 7:5 при втория си мачбол.

Следващата противничка на Гоф ще бъде 15-ата поставена швейцарка Белинда Бенчич, която елиминира австралийката Присила Хон след обрат с 4:6, 6:4, 6:3 за два часа и 27 минути игра.

Шестата в схемата Джазмин Паолини също намери място в четвъртия кръг след успех над американката София Кенин с 6:3, 6:0 и ще играе срещу Мари Боузкова (Чехия), която отстрани 24-ата поставена рускиня Вероника Кудерметова с 6:3, 7:5.

13-ата поставена Каролина Мухова (Чехия) се класира напред след 4:2 в първия сет и отказване на испанката Паула Бадоса. Тя очаква съперничката си от двубоя между третата в схемата американка Аманда Анисимова и представителката на домакините Шуай Чжан.

В друг мач от четвъртия кръг една срещу друга ще излязат МакКартни Кеслър от САЩ и германката Ева Лис. Кеслър продължи напред след 1:6, 7:5, 3:0 и отказване на чехкинята Барбора Крейчикова, докато Лис надделя над осмата поставена Елена Рибакина (Казахстан) с 6:3, 1:6, 6:4 за два часа и 16 минути игра.

/КМ/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Свързани новини

27.09.2025 17:43

Британската тенисистка Ема Ръдукану: "Наистина искам да се представя добре в Пекин"

Британската тенисистка Ема Ръдукану, която победи Кристина Букса (Испания) с 6:3, 6:3 в първия си двубой от турнира в китайската столица Пекин и се класира за третия кръг, призна, че успехът не е дошъл лесно

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 15:16 на 28.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация