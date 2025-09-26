Третата поставена Аманда Анисимова се класира за третия кръг на турнира по тенис в Пекин

Подробно търсене

Кремена Младенова
снимка: AP Photo/Ng Han Guan
Пекин,  
26.09.2025 17:05
Третата поставена Аманда Анисимова (САЩ) се класира за третия кръг на турнира по тенис на твърди кортове в Пекин (Китай) от сериите УТА 1000 с награден фонд 8 963 700 долара.

Анисимова се наложи над британката Кейти Боултър с 6:1, 6:3 за 79 минути игра.

В спор за достигане до четвъртия кръг тя ще срещне представителката на домакините Шуай Чжан, която елиминира 31-ата в схемата своя сънародничка Синюй Ван с 6:4, 6:2. Двубоят продължи час и 24 минути.

Чехкинята Барбора Крейчикова отстрани деветата поставена Екатерина Александрова със 7:5, 6:2 и очаква сблъсък с МакКартни Кеслър от САЩ.

Друга представителка на Чехия - номер 13 в схемата Каролина Мухова се справи със Сорана Кърстя (Румъния) с 6:2, 6:3 за час и 24 минути игра, а следващата й противничка ще бъде 18-ата поставена испанка Паула Бадоса.

Номер 15 в схемата Белинда Бенчич (Швейцария) елиминира Кейти Волинец (САЩ) с 6:3, 6:3 в мач продължил час и 31 минути и предстои да се изправи срещу австралийката Присила Хон, който се наложи във втория кръг над 22-ата поставена Елена Остапенко от Латвия с 6:3, 6:2.

