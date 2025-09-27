Подробно търсене

Елферсберг на Лукас Петков е втори във Втора Бундеслига след победа над Холщайн Кил

Христо Бонински
Снимка: Tom Weller/dpa via AP
Шпизен-Елферсберг,  
27.09.2025 16:39
 (БТА)

Отборът на българския национал Лукас Петков - Елферсберг излезе на второ място във Втора Бундеслига след домакинската победа с 1:0 над Холщайн Кил. Успехът за тима дойде дълбоко в добавеното време, като точен от дузпа бе резервата Ото Щанге. Щанге се появи на терена на мястото именно на Лукас Петков в 76-ата минута, като българското крило получи жълт картон преди това.

Елферсберг е на второ място с равни точки с лидера Дармщад, където играе друг национал на Бъргария - Фабиан Нюрнбергер, като е с равни точки - по 16, но има по-лоша голова разлика. 

/ХБ/

Към 17:47 на 27.09.2025 Новините от днес

