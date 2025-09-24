Специя и Петко Христов загубиха срещу Парма в турнира за купата на Италия

Специя и Петко Христов отпаднаха от турнира за купата на Италия. В мач от 1/16-финалите "орлите" загубиха като гости с 3:4 след изпълнение на дузпи срещу Парма. Българският защитник остана на резервната скамейка за втородивизионния отбор и не се появи в игра, а редовното време приключи при резултат 2:2.

Домакините излязоха напред в 25-ата минута след попадение на Саша Бриджи, но Джузепе Аурелио изравни в самия край на първата част. В допълнителното време Матео Пелегрино върна аванса в полза на "дуковете".

Джанлука Лападула направи 2:2 осем минути преди края редовното време на срещата, а малко преди това Елия Плико от домакините получи червен картон.

При дузпите Едоардо Солери и Лападула направиха пропуски, а в следващия кръг Парма ще се изправи срещу носителя на трофея от последния сезон Болоня.

По-късно тази вечер Верона се изправя срещу Венеция, докато Комо играе със Сасуоло.