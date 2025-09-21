Растем с всеки изминал ден, радостен е треньорът на Берое Алехандро Сагерас

Изказвания след мача от деветия кръг от Първа лига между Славия и Берое (0:0):

Алехандро Сагерас (треньор на Берое):

"Дойдохме днес за победа. Взехме точка, но целта ни бяха всичките точки. Подобрихме играта във фаза защита. Цялата седмица тренирахме добре. Имаме най-младият състав първенството. Футболистите растат всеки ден. Не вкарахме гол, но това е футболът.

Имам дълъг стаж и сега съм фокусиран съм първия отбор. Сменихме трима треньори, когато бях помощник. Сега се налага да бъда начело на Берое".