Растем с всеки изминал ден, радостен е треньорът на Берое Алехандро Сагерас
Изказвания след мача от деветия кръг от Първа лига между Славия и Берое (0:0):
Алехандро Сагерас (треньор на Берое):
"Дойдохме днес за победа. Взехме точка, но целта ни бяха всичките точки. Подобрихме играта във фаза защита. Цялата седмица тренирахме добре. Имаме най-младият състав първенството. Футболистите растат всеки ден. Не вкарахме гол, но това е футболът.
Имам дълъг стаж и сега съм фокусиран съм първия отбор. Сменихме трима треньори, когато бях помощник. Сега се налага да бъда начело на Берое".
