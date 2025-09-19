Рекордните 43 клуба и 550 състезатели във всички възрасти ще участват в турнира по карате Национална купа 2025 в Габрово

Рекордните 43 клуба и 550 състезатели във всички възрасти ще участват в поредното голямо състезание от Държавния спортен календар на Българска национална федерация карате за 2025 година - Национална купа, което ще се проведе този уикенд в Габрово.

В събота в зала "Орловец" стартират срещите при децата до 14 години на ката и кумите, а официалното откриване е в 13:00 часа. В неделя ще бъдат определени шампионите при кадети, юноши, мъже и жени, допълват от родната централа.

"Уважаеми спортисти, треньори, скъпи гости, за мен е чест да ви поздравя от името на Българската Национална Федерация Карате и на Организационния комитет на Национална купа 2025 и да ви приветствам в уникалния град Габрово. На всички участници и гости на турнира желая късмет, отлични резултати и всичко най-добро. Очаквам с нетърпение да ви видя в Габрово!", заяви преди състезанието Николай Цанев, президент на БНФК.