Тридесет и третото издание на турнир по лека атлетика „Борис Мулешков“ се проведе в Панагюрище

Тридесет и третият турнир по лека атлетика „Борис Мулешков“ се състоя тази вечер на стадион „Орчо войвода“ в Панагюрище. Проявата беше организирана със съдействието на общината, КЛА „Оборище“, Българската федерация лека атлетика и местната Комисия за борба срещу противообществените прояви – Панагюрище.

Събитието беше открито от кмета Желязко Гагов, който даде и първия масов старт за деца.

„За мен е чест и радост да бъда на едно традиционно спортно събитие. Радвам се, че възстановихме традицията на турнира, защото именно на този стадион и на спортните площадки на общината са се изграждали през годините много шампиони“, каза Гагов.

Общият награден фонд от 3000 лева беше осигурен от МКБПП – Панагюрище и Емануил Раленеков и разпределен във възрастовите категории – момичета и момчета до 16 години, юноши и девойки до 18 и 20 години, както и мъже и жени. Допълнителни премии предоставиха бивши възпитаници на Борис Мулешков.

Победители в отделните възрастови групи станаха:

момичета до 16 г. – Валена Георгиева („Милка Михайлова“ – Перник), Никол Минчева („Берое“ – Стара Загора), Кристияна Михайлова („Хисаря“);

момчета до 16 г. – Йоан Радев („Атлетик“ – Хасково), Данаил Чотов („Тийм Клявков“), Петър Маринов („Хермес 888“ – Пазарджик);

девойки до 18 г. – Йоана Йорданова („Милка Михайлова“ – Перник), Силвена Великова („Нови пазар“), Сияна Яламова („Етър Атлетик“ – Велико Търново);

юноши до 18 г. – Цветомир Митев („Хермес 888“ – Пазарджик), Божидар Пантев („Тийм Клявков“), Димитър Георгиев („Юнивърсъл“ – София);

девойки до 20 г. – Ивана Бонова („Юнивърсъл“ – София), Весела Панчева („Левски 2016“ – София), Дарина Христова („Нови пазар“);

юноши до 20 г. – Ангел Райков („Европул“), Момчил Поптолев („Юнивърсъл“ – София), Христо Арбалиев („Локомотив“ – Пловдив);

жени – Лиляна Георгиева („Актив 2013“ – Пловдив), Надежда Ангелова („Младост 2012“ – Благоевград), Деница Попова-Иванова („Оборище“ – Панагюрище);

мъже – Алекс Василев („Хермес 2022“ – Благоевград), Димитър Петков („Хермес 2022“ – Благоевград).

Сред официалните гости беше и Християн Касабов, който преди дни донесе второ отличие за България на 110 метра с препятствия в последния ден на Европейското първенство по лека атлетика за младежи и девойки до 20 години в Тампере (Финландия).

Турнирът е част от атлетическата седмица в Панагюрище, включваща спортен лагер с над 300 деца от цялата страна – „Атлетическа академия за деца“ (25–29 август), както и финала на веригата „А1 атлетика за младежи“ на 27 август.