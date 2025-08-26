Турнирът по лека атлетика „Борис Мулешков“ се провежда днес в Панагюрище

Традиционният лекоатлетически турнир "Борис Мулешков“ започва днес от 17:30 часа на стадион „Орчо войвода“ в Панагюрище. Надпреварата е в памет на първия българин, пробягал дистанцията под 2 минути – панагюрецът Борис Мулешков.

Всички стартове са в дисциплината бягане на 800 метра, а за най-малките е предвиден масов старт на 400 метра Общият награден фонд е 3000 лева, разпределен между победителите, като са осигурени и допълнителни премии от бивши възпитаници на Мулешков.

Състезанието е част от атлетическата седмица в Панагюрище, която включва спортен лагер с над 300 деца от цялата страна – „Атлетическа академия за деца“ (25–29 август), както и финала на веригата „А1 атлетика за младежи“ на 27 август.

Турнирът има повече от две десетилетия история. След прекъсване, през 2024 г. КЛА „Оборище“, община Панагюрище и БФЛА възобновяват провеждането му като част от програмата „100 години българска лека атлетика“.