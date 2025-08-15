Треньорът на Левски Хулио Веласкес ще даде редовната си пресконференция утре преди мача с Ботев (Враца)

Треньорът на Левски Хулио Веласкес ще даде пресконференция преди домакинския мач на "сините" срещу Ботев (Враца). Испанският специалист ще говори пред медиите утре от 16:00 часа.

"Треньорът на Левски Хулио Веласкес ще даде пресконференция преди двубоя от 5-ия кръг на Първа лига срещу Ботев (Враца).

Брифингът ще се проведе в 16:00 часа в събота, 16 август в залата за пресконференции в Сектор „В“ на стадион „Георги Аспарухов“.

Тренировката в събота, 16 август стартира в 19:00 часа и ще се проведе на стадион „Георги Аспарухов“. Заниманието ще бъде закрито за привърженици и представители на медиите.

Двубоят със „Ботев“ (Враца) е в неделя, 17 август от 21:15 часа на стадион „Христо Ботев“ във Враца", написаха от Левски на официалния си сайт.