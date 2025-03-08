ЦСКА 1948 измъкна три точки срещу Локомотив Пловдив

Срещи от 24-тия кръг на футболното първенство на България, Първа лига: ЦСКА 1948 - Локомотив (Пловдив) – 2:1 (1:0) голмайстори: 1:0 Петър Витанов 40, 1:1 Диого Абреу 61, 2:1 Петър Витанов 90+2 от 15:00 часа: Берое - ЦСКА от 17:30 часа Черно море - Спартак (Варна) от петък: Ботев (Враца) - Крумовград - 0:0 в неделя от 12:00 часа: Ботев (Пловдив) - Арда от 14:30 часа: Левски - Славия от 17:00 часа: Локомотив (София) - Лудогорец в понеделник от 17:30 часа: Септември - Хебър временно класиране: 1. Лудогорец 23 18 4 1 47:10 58 точки 2. Левски 23 16 2 5 45:18 50 3. Черно море 23 13 6 4 34:15 45 4. Ботев (Пд) 23 13 2 8 25:22 41 5. Арда 23 11 6 6 29:27 39 6. Берое 23 11 4 8 29:19 37 7. Спартак (Вн) 23 10 5 8 28:30 35 8. ЦСКА 23 9 6 8 32:24 33 9. Славия 23 9 4 10 28:29 31 10. ЦСКА 1948 24 6 10 8 27:33 28 11. Септември 23 8 3 12 21:31 27 12. Локомотив (Пд) 24 6 5 13 25:35 23 13. Локомотив (Сф) 23 6 5 12 21:35 23 14. Крумовград 24 5 8 11 13:22 23 15. Ботев (Вр) 24 3 5 16 17:47 14 16. Хебър 23 1 7 15 17:40 10