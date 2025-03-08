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ЦСКА 1948 измъкна три точки срещу Локомотив Пловдив

Боян Денчев
ЦСКА 1948 измъкна три точки срещу Локомотив Пловдив
ЦСКА 1948 измъкна три точки срещу Локомотив Пловдив
снимка: БТА
Бистрица,  
08.03.2025 14:26
 (БТА) 
Срещи от 24-тия кръг на футболното първенство на България, Първа лига:

ЦСКА 1948 - Локомотив (Пловдив) – 2:1 (1:0)
голмайстори:  1:0 Петър Витанов 40, 1:1 Диого Абреу 61, 2:1 Петър Витанов 90+2

от 15:00 часа:
Берое - ЦСКА

от 17:30 часа
Черно море - Спартак (Варна)

от петък:
Ботев (Враца) - Крумовград - 0:0

в неделя от 12:00 часа:
Ботев (Пловдив) - Арда

от 14:30 часа:
Левски - Славия

от 17:00 часа:
Локомотив (София) - Лудогорец

в понеделник от 17:30 часа:
Септември - Хебър 

временно класиране:
 1. Лудогорец        23  18  4   1  47:10   58 точки
 2. Левски           23  16  2   5  45:18   50
 3. Черно море       23  13  6   4  34:15   45
 4. Ботев (Пд)       23  13  2   8  25:22   41
 5. Арда             23  11  6   6  29:27   39
 6. Берое            23  11  4   8  29:19   37
 7. Спартак (Вн)     23  10  5   8  28:30   35
 8. ЦСКА             23   9  6   8  32:24   33
 9. Славия           23   9  4  10  28:29   31  
10. ЦСКА 1948        24   6 10   8  27:33   28
11. Септември        23   8  3  12  21:31   27
12. Локомотив (Пд)   24   6  5  13  25:35   23
13. Локомотив (Сф)   23   6  5  12  21:35   23
14. Крумовград       24   5  8  11  13:22   23
15. Ботев (Вр)       24   3  5  16  17:47   14
16. Хебър            23   1  7  15  17:40   10

/БД/

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