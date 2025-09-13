ПТИ: Нарендра Моди се зарече да превърне разкъсвания от конфликти щат Манипур в символ на мир и просперитет

Премиерът на Индия Нарендра Моди днес се зарече да превърне разкъсвания от конфликти щат Манипур в символ на мир и просперитет и призова всички враждуващи страни да прекратят насилието, предаде индийската новинарска агенция ПТИ.

Моди заяви в реч пред свои симпатизанти в района на град Чурачандпур, че в щата Манипур настъпва "нова зора на надежда и доверие".

Това бе първото посещение на индийския премиер Манипур, откакто регионът бе обхванат от насилие през пролетта на 2023 г.

Сблъсъците между представители на етническата общност мейтеи племето куки избухна през май 2023 г. Повечето мейтеи изповядват хиндуизма, докато преобладаващата част от куките са християни. Причина за конфликта бе настояването на куките да получат повече икономически възможности и да се осигурят повече работни места.

От началото на конфликта са убити около 260 души и над 60 000 души са напуснали домовете си.

"Преди малко се срещнах с хора, настанени в бежански лагер. След разговорите с тях мога с увереност да кажа, че в Манипур настъпва нова зора на надежда и доверие", каза Моди. "Призовавам всички страни да поемат по пътя на мира, който ще ви помогне да реализирате мечтите си. Осигурете бъдещето на децата си. И днес ви уверявам, че съм с вас", продължи индийският лидер.

Моди, който беше подложен на остри критики от опозицията за това, че не е посетил Манипур въпреки продължителните размирици, подчерта, че усилията на централното правителство вече дават резултат. Той обяви, че правителството е приело пакет от проекти за развитието на щата на обща стойност от близо 1 млрд. долара. Предвижда се изграждането на 7000 нови жилища за хора, разселени по време на конфликта, както и построяването на магистрали и железопътна линия.

"Преди жителите на планинските райони само си мечтаеха за добри училища и болници. Днес, благодарение на усилията на централното правителство, ситуацията се променя. В Чурачандпур вече има медицински колеж. Появяват се нови лекари и здравеопазването се подобрява", каза още индийският лидер.

Той добави, че Индия е на път да се превърне в третата по големина икономика в света и подчерта, че правителството е решено да гарантира, че плодовете на развитието достигат до всеки край на страната, включително и до най-отдалечените.

(Тази новина се разпространява по споразумение между БТА и ПТИ)