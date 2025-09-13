Треньорът на Борусия Дортмунд Нико Ковач предпочита отборът му е да е здраво стъпил на земята след силния старт

Треньорът на Борусия Дортмунд Нико Ковач предпочита тимът му да остане здраво стъпил на земята и не афишира амбиции за титла в Бундеслигата, въпреки силния старт на сезона, предаде ДПА. Тимът от Дортмунд победи днес Хайденхайм с 2:0 като гост.

След мача голмайсторът Максимилиан Байер заяви, че Дортмунд "иска да бъде шампион", но Ковач върна с усмивка свой играч към действителността.

"Аз съм по-стар, няма да се хлъзна върху този лед", каза Ковач, като припомни, че миналия сезон Борусия завърши на 25 точки зад шампиона Байерн.

"Искаме да сме сигурни, че ще спечелим място в Шампионската лига колкото се може по-скоро", добави треньорът. През миналия сезон Борусия си осигури тази привилегия в последния кръг.

Борусия Дортмунд ще започне участието си в Шампионската лига срещу Ювентус.