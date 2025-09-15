ННА: Ливанският вътрешен министър Хаджар обяви осуетяването на голяма международна операция за контрабанда на наркотици

Министърът на вътрешните работи на Ливан Ахмед Хаджар разкри тази сутрин осуетяването на мащабен опит за контрабанда на 6,5 милиона хапчета каптагон и 700 килограма хашиш от Ливан за други страни, предава ливанската Национална новинарска агенция (ННА).

Хаджар посети централата на „Защита и интервенция“, която е част от Информационния отдел на Вътрешните сили за сигурност на Ливан. В централата в Сахет ал-Абед се проведе среща, след което бе обявено разбиването на международна мрежа за трафик на наркотици, обхващаща Ливан, Турция, Австралия и Йордания.

Лидерът на мрежата и няколко нейни членове бяха арестувани в резултат на месеци разследване.

Хаджар заяви, че информационният отдел тихо и ефективно е провел няколко операции, довели до арести, свързани с тероризъм, шпионаж и организирана престъпност. „Няколко лица и малки групи, участващи в терористични дейности, бяха задържани наскоро при превантивни операции, в допълнение към арестите на сътрудници на Израел“, добави той.

Министърът подчерта, че наркотиците, които е трябвало да стигнат до Саудитска Арабия през пристанището на Бейрут, са били прихванати преди изпращането им благодарение на местното разузнаване и оперативната прецизност. „Престъпността няма секта или регион. Борбата с наркотиците е национална политика“, каза Хаджар, потвърждавайки, че няма политическо чадър над организираната престъпност и че силите за сигурност разполагат с пълна политическа подкрепа.

Хаджар също така отбеляза, че ливанската армия наскоро е разбила фабрика за наркотици при продължаваща координация на действията със службите за сигурност в Сирия, Саудитска Арабия, Турция и Йордания. „Всеки нарушител на закона ще бъде преследван и отнесен до компетентната съдебна система“, каза той.

Хаджар също така поясни: „Не сме били информирани за подобен случай“, по отношение на съобщенията за арестувани в Сирия членове на Хизбула,

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ННА)