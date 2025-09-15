Подробно търсене

Ливан разби международна мрежа за трафик на наркотици

Николай Джамбазов
Ливан разби международна мрежа за трафик на наркотици
Ливан разби международна мрежа за трафик на наркотици
Служител на саудитските митници отваря касетки с внесени нарове след като митниците са осуетили опит за внос на амфетаминовия наркотик каптагон от Ливан. Снимка: АП
Бейрут,  
15.09.2025 13:56
 (БТА)

Ливанските власти са разбили международна мрежа за трафик на наркотици и са спрели преноса на хашиш и каптагон на таблетки, обяви вътрешния министър на страната Ахмад ал Хаджар, цитиран от Франс прес.

Ливан е изправен пред натиск от страните от Персийския залив да ограничи производството и трафика на опиати, най-вече на каптагон, незаконен синтетичен амфетамин, който представляваше главния износ на съседна Сирия преди падането на режима на Башар Асад и по време на гражданската война, започнала през 2011 г. Нелегалните приходи от каптагон бяха едни от най-големите източници на финансиране на режима на Асад, превърнал се "в нарко-държава", поясни Франс Прес.

Ръководителят на мрежата на трафик на хашиш и каптагон е бил арестуван, както и няколко от неговите съучастници, поясни вътрешният министър на пресконференция.

"Мрежата е имала разклонения в чужбина, с нейни хора в Турция и Австралия и се е подготвяла да разшири дейността си и в Йордания." добави той.

"Ливанските власти са конфискували 6,5 млн. таблетки каптагон и 720 кг. хашиш, които са били приготвяни за износ към Саудитска Арабия", заяви Ахмад ал Хаджар като подчерта, че борбата срещу трафика на наркотици е един от "приоритетите на ливанската държава". Той обясни, че операцията по износа е била осуетена преди стоката да достигне пристанището в Бейрут.

 

Миналата седмица, обяви  министърът, са били конфискувани около 8 млн. таблетки каптагон, на стойност от повече от 90 млн долара, и че няколко заподозрени са били задържани.

Новите власти на Ливан обвиниха ливанския клон на терористичната организация "Хизбула", съюзник на Башар Асад, за съучастие в мрежата на трафик, използвайки изключително пропускливата граница със Сирия.

Наркотиците заляха региона, което накара съседните страни да поискат от Ливан и Сирия да засилят усилията си за тяхното възпиране, отбеляза Франс прес.

