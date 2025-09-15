Германската служба за вътрешно разузнаване ще има нов ръководител

Германската служба за вътрешно разузнаване ще бъде оглавена от Синан Селен – неин дългогодишен заместник-председател, предаде ДПА, позовавайки се на управляващата коалиция.

Очаква се вътрешният министър Александър Добринт да предложи кандидатурата на Селен на правителството и то да я одобри в сряда.

Най-високият пост във Федералната служба за защита на конституцията, както е официалното име на разузнавателната агенция, е свободен от ноември миналата година.

Оттогава 53-годишният Селен бе временен ръководител на службата заедно с другия ѝ заместник-председател Зилке Вилемс.

Той ще бъде първият ръководител на вътрешното разузнаване, който не е роден в Германия. Селен има турски произход и имигрира в Германия със семейството си на ранна възраст, отбелязва ДПА.

Базираната в Кьолн Федерална служба за защита на конституцията е отговорна за защитата на демократичния ред в Германия.

Сред задачите на служителите ѝ е наблюдение за потенциални екстремистки и терористични заплахи, вариращи от крайнодесен до крайноляв екстремизъм, ислямистки тероризъм и киберпрестъпления.

По-рано тази година службата влезе в новините, след като обяви "Алтернатива за Германия" (АзГ) – крайнодясната антиимигрантска партия, която е най-голямата опозиционна сила в германския парламент, от заподозряна в потвърдена дясна екстремистка организация за противоконституционни и ксенофобски действия.