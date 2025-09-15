Подробно търсене

Германската служба за вътрешно разузнаване ще има нов ръководител

Валерия Динкова
Германската служба за вътрешно разузнаване ще има нов ръководител
Германската служба за вътрешно разузнаване ще има нов ръководител
Снимка:БТА.
Берлин,  
15.09.2025 13:50
 (БТА)

Германската служба за вътрешно разузнаване ще бъде оглавена от Синан Селен – неин дългогодишен заместник-председател, предаде ДПА, позовавайки се на управляващата коалиция.

Очаква се вътрешният министър Александър Добринт да предложи кандидатурата на Селен на правителството и то да я одобри в сряда.

Най-високият пост във Федералната служба за защита на конституцията, както е официалното име на разузнавателната агенция, е свободен от ноември миналата година.

Оттогава 53-годишният Селен бе временен ръководител на службата заедно с другия ѝ заместник-председател Зилке Вилемс.

Той ще бъде първият ръководител на вътрешното разузнаване, който не е роден в Германия. Селен има турски произход и имигрира в Германия със семейството си на ранна възраст, отбелязва ДПА.

Базираната в Кьолн Федерална служба за защита на конституцията е отговорна за защитата на демократичния ред в Германия.

Сред задачите на служителите ѝ е наблюдение за потенциални екстремистки и терористични заплахи, вариращи от крайнодесен до крайноляв екстремизъм, ислямистки тероризъм и киберпрестъпления.

По-рано тази година службата влезе в новините, след като обяви "Алтернатива за Германия" (АзГ) – крайнодясната антиимигрантска партия, която е най-голямата опозиционна сила в германския парламент, от заподозряна в потвърдена дясна екстремистка организация за противоконституционни и ксенофобски действия.

/ПЙ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 14:23 на 15.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация