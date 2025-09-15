Новата академична година беше открита в Лесотехническия университет в София

Новата академична година беше тържествено открита в аулата на Лесотехническия университет (ЛТУ) в София.

Днес действително е един празничен ден, като поредица от празници, с които българското общество, българската наука, българската държава почита и уважава знанието, каза ректорът на ЛТУ доц. Христо Михайлов. Лесотехническият университет е един от университетите, които могат да се гордеят както със своята история, със своето настояще, вярвам, и със своето бъдеще, каза още той. Ректорът посочи, че през 2025 г. университетът е отбелязал 100-годишнината на първата му специалност – на висшето лесовъдско образование. През 2025 г. отбелязахме 130 години от първите залесявания в България, 100 години на седмицата на гората. Това са знакови дати, всички те са дело на поколения лесовъди, на поколения възпитаници на Лесотехническия университет, отбеляза още доц. Христо Михайлов.

По думите му специалностите, които предлага университетът, са конгломерат, който създава среда за живота. Нашите специалности са тези, които формират ландшафти, които управляват ландшафти, каза още той и добави, че студентите и специалистите на ЛТУ са тези, които осигуряват продължителната сигурност на страната, осигуряват общественото здраве, осигуряват устойчивост на екосистемите.

В университетските лаборатории, университетските аудитории израстват десетки хиляди специалисти, ценни кадри на Лесотехническия университет, каза министър Генов. Вие сте хората, които трябва да се справят с глобалните екологични предизвикателства. И виждате, че страната ни в момента се изправя пред тях. Заради ключовата му важност ние в Министерството на околната среда и водите високо ценим дейността на университета във всички тези аспекти, посочи още той.

Лесотехническият университет е утвърден академичен център с дългогодишни традиции и авторитет в българското висше образование, отбеляза Ирена Георгиева, зам.-министър на туризма. Тя допълни, че университетът е доказал своята роля като институция, която подготвя поколения специалисти в области от стратегическо значение за страната – горско стопанство, екология, икономика и туризъм. Тази широта на профилите е неговата сила, защото показва, че природата, стопанството и обществото са и могат да бъдат още по-органично свързани в едно цяло, да създават нови хоризонти за развитие. Особено място в това многообразие заема специалността алтернативен туризъм, която подготвя младите хора за новите предизвикателства и възможности на туристическата индустрия, каза още Ирена Георгиева.

Според инж. Стоян Тошев, зам.-министър на земеделието и храните, Лесотехническият университет предлага много добра основа за развитие на младите хора. Университетът не е само горско стопанство, той е агрономство, ветеринарна медицина, алтернативен туризъм, ландшафтна архитектура, икономика. Хората, които се развиват умело, успяват да приложат на практика това, което са научили в университета. Убеден съм, че първокурсниците тук ще намерят подкрепа от академичния състав, за да са успешни в бъдещето, отбеляза инж. Стоян Тошев.

На церемонията беше връчен ключът на Лесотехническия университет на лауреата на Националната олимпиада по биология, приета с максимален бал в специалност „Ветеринарна медицина“.

Уверен съм, че и през новата учебна година общността на Лесотехническия университет ще продължи да утвърждава авторитета на висшето образование на Република България, каза президентът Румен Радев в поздравителен адрес, прочетен от доц. Калин Христов.

Белязаните от екологичните предизвикателства днешни времена налагат все по-стремителни процеси на трансформация към природосъобразен живот и зелена икономика. Убеден съм, че обучавайки се тук, ще придобиете необходимите експертни знания и умения да промените нашата родина според своите представи и мечти, пише още в обръщение към студентите президентът.

За мен е огромно удоволствие да бъда тук сред млади хора, да бъда тук сред тези, които ще чертаят бъдещето на наша страна, каза проф. Андрей Чорбанов – председател на Комисията по образованието и науката към Народното събрание. Важно е да не се отказвате и да не се плашите от всички предизвикателства, които съвремието ни предлага. Вие сте тези, които трябва да се справите с тези предизвикателства, каза той на студентите на ЛТУ.

Според народния представител Цвета Караянчева образователният път е наситен с предизвикателства, с отговорности, с преследване и устояване на най-добрите традиции за управление на природните ресурси, на инженерните науки, на екологията и на устойчивото развитие. По думите ѝ висшето лесотехническо образование у нас има 100-годишна история. През всички тези години от това учебно заведение са излизали специалисти, които са изключително иновативни в развитието на опазването на нашето зелено богатство. Хора предприемчиви, висококвалифицирани специалисти, хора, които милеят за българската природа.

Поздравителни адреси са постъпили и от ректора на Университета за национално и световно стопанство, от Съюза на лесовъдите в България, от Селскостопанска академия, от Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост, от Съюза на ловците и риболовците в България.

Официални гости на събитието бяха още проф. Илияна Начева - зам.-председател на Селскостопанска академия, доц. Деница Сербезова – главен научен секретар на Селскостопанска академия, д-р Димитър Яновски – зам.-председател на Националния съвет на Българския ветеринарен съюз, Асен Марков – изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по горите, Даниел Тошков – главен секретар на Съюза на ловците и риболовците в България, Кирил Вълчев – генерален директор на Българска телеграфна агенция, ставрофорен иконом Кирил Дидов – духовен надзорник на Софийска епархия, д-р инж. Меглена Плугчиева, член на Съвета на настоятелите в ЛТУ, Полина Карастоянова – изпълнителен директор на Национален борд по туризъм и член на Съвета на настоятелите в ЛТУ, представители на академичните среди, общественици, представители на бизнеса.