Делът на свободните работни места в ЕС намалява, а в България расте през второто тримесечие на годишна база, отчита Евростат

Свободните работни позиции, представени като дял от общия брой на работните места в Европейския съюз, са е били 2,1 на сто през второто тримесечие и са намалели с 0,1 процентни пункта спрямо предходното тримесечие. Това показват най-новите публикувани днес данни на европейската статистическа агенция Евростат.

За същия период делът на свободните работни места в еврозоната се е понижил до 2,2 на сто спрямо 2,4 на сто през първото тримесечие.

През второто тримесечие на 2024 г. свободните работни места са представлявали 2,4 на сто от общия брой на работните места в ЕС и 2,6 на сто във валутната зона.

Сред членките на ЕС, за които има налични данни, най-голям дял на свободните работни места през второто тримесечие на настоящата година е регистрирала Нидерландия (4,2 на сто) и Белгия (3,9 на сто), следвани от Австрия (3,4 на сто), Кипър (3,3 на сто) и Малта (3,2 на сто).

На другия край на скалата с най-малък дял на свободните работни места са били Румъния (0,6 на сто), Испания и Полша (по 0,8 на сто всяка), както и България (0,9 на сто).

Спрямо второто тримесечие на 2024 г. делът на свободните работни места от април до юни т.г. се е увеличил в пет страни от ЕС, останал е без промяна в три страни и е намалял в 19.

Увеличение е отчетено в Кипър (+0,3 пр. п.), Литва и Малта (по +0,2 пр. п. за всяка), както и в България и Естония (по +0,1 пр. п. за всяка), а намаление в Гърция (-0,9 пр. п.), Финландия (-0,7 пр. п.), както и в Германия и Австрия (по -0,6 пр. п. за всяка).