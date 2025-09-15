Подробно търсене

Марихуана за над 11,8 млн. лв. е задържана на граничния пункт „Капитан Андреево“ в турски камион. Има задържан чужд гражданин. В брифинга с информация по случая участваха Иван Стоянов, окръжен прокурор на гр. Хасково, Иван Пасков, зам.-директор на ТД "Митница" Бургас, Стефан Бакалов, началник на отдел "Борба с наркотрафика", дирекция "Митническо разузнаване и разследване", Филип Николов, началник на Митнически пункт "Капитан Андреево", Атанас Куртов, началник на отдел за Южна България на ГДБОП - МВР, и главен инспектор Яни Пейчев, началник на ГКПП "Капитан Андреево". Снимка: Кореспондент на БТА в Хасково Красимира Славова
ГКПП Капитан Андреево,  
15.09.2025
 (БТА)

Марихуана с общо тегло 739,180 кг за над 11,8 млн. лева е разкрита в камион с турска регистрация на Граничния контролно-пропускателен пункт „Капитан Андреево“. Това съобщи на граничния пункт окръжният прокурор на Хасково Иван Стоянов. Той уточни, че количеството е задържано на 11 септември на изходящо за Турция трасе при прилагане на метода „анализ на риска“.

Любопитна подробност е, че превозното средство е било пломбирано с фирмена, а не с митническа пломба. Това е едно от нещата, предизвикали любопитството на митническия служител. Друг момент е нестандартният размер на камиона, който не е успял да влезе в халето за пролъчване с рентген. Задържан е шофьорът на камиона, който е турски гражданин. Предстои днес съдът да определи мярка за задържане спрямо него, каза още окръжният прокурор на Хасково.

