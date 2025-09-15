Нури Шахин официално подписа тригодишен договор с турския Башакшехир

Нури Шахин официално подписа тригодишен договор с отбора от турската Суперлига Башакшехир, съобщи агенция ДПА.

Бившият треньор на Борусия Дортмунд Шахин пое поста от Чагдаш Атан, чийто контракт беше прекратен миналата седмица по взаимно съгласие.

"Това е специален ден за мен", заяви 37-годишният Шахин и добави:

"Има приятна, неформална атмосфера и в същото време съм доволен, че съм в състезателна и професионална среда".

Шахин застана начело на бившия си клуб Борусия Дортмунд през юли 2024.а, но беше уволнен през януари следващата година след серия от лоши резултати.

Истанбулският клуб Башакшехир заема 15-о място във временното класиране във футболното първенство на Турция с две равенства и една загуба от началото на сезона.