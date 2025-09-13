Подробно търсене

Бившият треньор на Борусия Дортмунд Нури Шахин пое турския отбор Башакшехир

Христо Бонински
Снимка: Michele Nucci/LaPresse via AP
Истанбул,  
13.09.2025 17:23
 (БТА)

Бившият треньор на Борусия Дортмунд Нури Шахин пое турския елитен отбор Башакшехир, обявиха то турския клуб в профила си в социалната медия X. Договорът официално ще бъде подписан в понеделник.

Башакшехир бе съперник на Черно море в Лигата на конференциите през този сезон и продължи напред, след като постигна две победи - 1:0 в Разград и 4:0 на реванша в Истанбул.

Шахин бе назначен начело на бившия си отбор Борусия Дортмунд през юли 2024, но бе уволнен през януари заради серия от слаби резултати с тима.

Башакшехир обяви по-рано през сезона, че се разделя по взаимно съгласие с треньора Чагдаш Атан, като не бе изтъкната конкретна причина. 

/ХБ/

