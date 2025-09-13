АТА: Класическият автомобил Фиат Тополино пристига в Пермет като част от турнето „Conoscere l’Albania”

От 5 до 15 септември 2025 г. пътищата на Албания се превръщат в оживена сцена за класически автомобили благодарение на пристигането на легендарния Fiat Topolino като част от международното турне „Conoscere l’Albania“. Това предаде специално за БТА агенция АТА.

Италианските туристи, заедно с любовта си към ретро автомобилите, донесоха в Албания и очарованието на един истински символ на автомобилната история.

След спирката в Круя, този уикенд етапът от турнето „Conoscere l’Albania“ доведе легендарната каравана от Фиат Тополино (Fiat Topolino) в очарователния град Пермет, където тълпи от местни жители и чуждестранни туристи се събраха, за да се насладят на ретро автомобилите.

Автомобилите, изложени на главния площад на града, съчетаха история, природа и обща страст към класическите автомобили, превръщайки Пермет в оживена спирка по това уникално пътешествие, което свързва Албания и Италия.

Това турне е само началото на едно необикновено пътуване, което ще отведе чуждестранните туристи през някои от най-красивите градове и дестинации в Албания. Ретро автомобилите ще минат и през Тирана, Берат, Вльора, Саранда, Бутринт, Гирокастър, Корча, Поградец и други, като ще предложат на публиката уникалната възможност да се наслади отблизо на тези класически автомобили.

Произведен за първи път през 1936 г., Фиат Тополино е вечен символ на прехода на Европа към масовата моторизация. С малкия си размер, достъпна цена и привлекателен дизайн, той спечели сърцата на поколения и се превърна в обичана класика на целия континент.

Днес да го видиш да дефилира из историческите села и крайбрежни пейзажи на Албания е рядко удоволствие – както за възрастни, така и за деца, за ентусиасти и просто любопитни.

