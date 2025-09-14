Подробно търсене

За изминалото денонощие у нас са регистрирани 17 тежки пътни инцидента с един загинал

Нелли Желева
За изминалото денонощие у нас са регистрирани 17 тежки пътни инцидента с един загинал
За изминалото денонощие у нас са регистрирани 17 тежки пътни инцидента с един загинал
Снимка: Александра Крумова/БТА архив
София,  
14.09.2025 11:24
 (БТА)

През изминалото денонощие у нас са регистрирани 17 тежки пътни инцидента, съобщава МВР на интернет страницата си.  Един човек е загинал, 18 са ранени.

В София са станали две тежки катастрофи и 21 леки. Ранени са двама души.

Според справката на МВР, от началото на годината у нас са регистрирани 4784 тежки пътни инциденти, 303 души са загинали, 5999 души са ранени.

 

/ТТ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 12:17 на 14.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация