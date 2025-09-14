За изминалото денонощие у нас са регистрирани 17 тежки пътни инцидента с един загинал

През изминалото денонощие у нас са регистрирани 17 тежки пътни инцидента, съобщава МВР на интернет страницата си. Един човек е загинал, 18 са ранени.

В София са станали две тежки катастрофи и 21 леки. Ранени са двама души.

Според справката на МВР, от началото на годината у нас са регистрирани 4784 тежки пътни инциденти, 303 души са загинали, 5999 души са ранени.