Аморим за Мейну: „Имам голяма вяра в него, той е топ играч“

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Рубен Аморим каза, че разчита на халфа Коби Мейну. „Не говорих с него преди края на трансферния прозорец, защото не исках Мейну да си помисли, че говоря с него само за да го подкрепя. Направих го тази седмица. Имам голяма вяра в него. Той е топ играч. Но някои от вас мислят, че Коби вече е пълноценен играч. Мисля, че може да се справи много по-добре.

За някои момчета талантът е достатъчен, но за него не е. Може би е несправедливо, но мисля, че помагам на Коби, това е всичко. Той трябва да се бори за мястото си“, каза португалският специалист на пресконференция.

Договорът на Мейну е до 30 юни 2027 г. През сезон 2024/25 халфът отбеляза 2 гола и направи 1 асистенция в 37 мача във всички състезания.

Порталът Transfermarkt оценява стойността на играча на 50 милиона евро.