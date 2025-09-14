Имаме нужди от предвидимост и изпълняемост на всички инфраструктурни проекти, заяви Росен Желязков при откриването на последния участък от АМ "Европа"

Имаме нужди от предвидимост и изпълняемост на всички инфраструктурни проекти, заяви премиерът Росен Желязков при откриването на последния участък от автомагистрала "Европа". Така по цялото трасе от граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) "Калотина" до София ще се пътува по магистрален път.

На церемонията присъстваха и министрите на външните работи и на регионалното развитие – Георг Георгиев и Иван Иванов, председателят на регионалната парламентарна комисия Николай Нанков, председателят на ГЕРБ Бойко Борисов.

Когато откривахме магистралата до Ниш, бяхме уверени, че в много скоро време, до 1-2 години, ще завършим българския участък, но последваха 4-5 години безвремие, отбеляза Желязков. Сега, благодарение на коалиционната мъдрост, партньорството с министър Иван Иванов, БСП, ИТН, съумяваме да довършим това, което беше забавено толкова години години, добави премиерът.

По думите му активно продължава още строителството и на останалите пътни инфраструктурни проекти, скоро предстои откриването на отсечка от АМ“Хемус“.

Това е смисълът да има редовно правителство, защото дълги служебни и кратки редовни правителства създават усещането, че процесите се случват хаотично, а ние имаме нужда от предвидимост и изпълняемост на всички обекти, които изграждат онази инфраструктура, която решава всички въпроси, не само въпросите на по-доброто и бързо придвижване, а на пътната безопасност, усещането за по-добро качество на живот, коментира премиерът.