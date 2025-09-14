Свързаността между Ориента и Западна Европа днес е факт, заяви регионалният министър Иван Иванов при пускането в експлоатация на АМ "Европа"

На официално откриване днес беше пусната в експлоатация автомагистрала "Европа". Церемония започна малко след 9:00 часа, като на нея присъстваха премиерът Росен Желязков, министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов, министърът на външните работи Георг Георгиев, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов и председателят на регионалната комисия в парламента Николай Нанков, председателят на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура" Йордан Вълчев.

С това символично пускане в експлоатация на магистрала Европа показахме, че буквално за 8 месеца това правителство направи нещо, което беше пропиляно за четири години, каза Иван Иванов. Той посочи, че най-важното е , че всички тези инфраструктурни проекти, които българските граждани очакват в момента са в ход и се очаква в рамките на мандата те да бъдат завършени. Днес свързаността между Ориента и Западна Европа е факт, а самото име на магистралата символично подчертава това обединение.

Иванов отсече, че е важно "тези приоритетни проекти, които сме набелязали за свързаността със севера и юга да бъдат факт скоро, защото това е един от ангажиментите на този кабинет, а и очакванията на нашите европейски партньори са такива".

Относно въпрос свързан със средната скорост по магистралата, Иванов отговори, че ще бъде мерена когато бъдат сложени камерите на рамките на тол системата, като допълни, че правилата за движение трябва да се спазват от всички.

Общата дължина на трасето, което е важна част от Трансевропейската транспортна мрежа, е 63 км и започва от границата с Република Сърбия (при ГКПП "Калотина"). В магистралата се включва и Северната скоростна тангента, чрез която автомобилният и товарен поток се разпределя към АМ "Хемус" и АМ "Тракия". На днешната церемония въведен бе последният участък, който е между Сливница и Софийския околовръстен път и е с дължина от 16,5 км.

БТА припомня, че миналия месец министърът на регионалното развитие и благоустройство Иван Иванов инспектира довършителните работи по магистралата и заяви, че качеството на изпълнение е много добро. Финансирането на участъка е чрез програми от Европейския съюз.