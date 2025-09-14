Подробно търсене
ОБОБЩЕНИЕ

Пуснаха за движение цялата автомагистрала "Европа"

Женя Илчева
АМ “Европа” (14 септември 2025) Министър-председателят Росен Желязков, министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов и председателят на регионалната комисия в парламента Николай Нанков (вдясно) откриват последния участък от автомагистрала (АМ) “Европа”, с което по цялото трасе от ГКПП "Калотина" до София ще се пътува по магистрален път. Сред присъстващите на събитието е министърът на външните работи Георг Георгиев. На снимката (от ляво надясно): премиерът Росен Желязков, министърът на външните работи Георг Георгиев, министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.Снимка: Владимир Шоков/БТА (ПК)
с. Волуяк,  
14.09.2025 13:09
 (БТА)

На официално откриване днес беше пусната в експлоатация автомагистрала "Европа". На откриването присъстваха премиерът Росен Желязков, министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов, министърът на външните работи Георг Георгиев, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, председателят на регионалната комисия в парламента Николай Нанков и председателят на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура" Йордан Вълчев.

При откриването Премиерът Росен Желязков заяви, че имаме нужда от предвидимост и изпълняемост на всички инфраструктурни проекти. По негови думи активно продължава строителството и на останалите пътни проекти, като скоро предстои откриването на отсечка от АМ"Хемус". 

Министър Иван Иванов подчерта, че свързаността между Ориента и Западна Европа вече е реалност. Той посочи още, че "инфраструктурните проекти, очаквани от българските граждани, са в ход и се предвижда да бъдат завършени в рамките на мандата". Иванов акцентира, че приоритетните проекти за свързаността със север и юг трябва да станат факт скоро, тъй като това е ключов ангажимент на кабинета, а и очакване на европейските ни партньори.

Във връзка с откриването на днешния участък на магистрала "Европа" председателят на ГЕРБ Бойко Борисов коментира, че това е "хубаво за международния трафик, за тол системата, защото ще генерира повече пари". По думите му "най-доволни ще са хората в Божурище, защото чудовищният трафик вече ще минава по магистралата.

БТА припомня, че през май 2019 г. бе направена първата копка на първия лот от автомагистрала "Европа" - отсечката между ГКПП "Калотина" и Драгоман", която влезе в експлоатация през 2023 г. Трасето е с дължина 14,5 км, а стойността на проекта е 137 млн. лева без ДДС. Една четвърт от финансирането е осигурено по механизма "Свързана Европа".

Лот 2 от магистралата свързва Драгоман със Сливница и е дълъг приблизително 17 км. Той бе открит за движение през октомври 2020 г. Финансирането за него е е осигурено основно по Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014–2020, а стойността на проекта е около 117 млн. лева. 

Първата копка на участъка, който беше открит днес бе направена през май 2023г.,като дължината му е 16,5 км. Трасето свързва Сливница със Софийския околовръстен път и Северната скоростна тангента и се изгражда изцяло по нов маршрут. Проектът е финансиран с европейски средства от Кохезионния фонд и национален бюджет, а стойността му надхвърля 220 млн. лева без ДДС.

/СЛС/

