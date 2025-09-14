Има взети мерки за защита на въздушното ни пространство, особено в североизточната част, увери премиерът Росен Желязков

Има взети мерки за защита на въздушното ни пространство, особено в североизточната част на страната, заяви в отговор на журналистически въпрос при откриването на последния участък от автомагистрала (АМ) „Европа“ премиерът Росен Желязков. Той добави, че това е част от подсилването на югоизточния фланг на НАТО.

Ние внимателно наблюдаваме ситуацията, има протокол, който се следва. Трябва да гарантираме и сигурността на гражданското въздухоплаване, обясни премиерът. Аз си мисля и, че Руската федерация много внимателно ще подхожда и ще избягва възможността за инциденти през Черно море, където въздушният трафик е изключително интензивен, смята той.

Много внимателно наблюдаваме в рамките на ангажиментите ни като югоизточен фланг на Алианса с оглед гарантиране сигурността на страната ни, на българските граждани, въздухоплаването, подчерта Росен Желязков. Той увери, че България е готова да реагира при възникване на ситуация.

Аз все пак мисля, че тези провокации са тестове за изпитване на готовността на Алианса, нямат нападателен характер, но независимо от това всяка провокация трябва да бъде отразена по подходящ начин, посочи още министър-председателят.

Дрон наруши вчера въздушното пространство на Румъния по време на руска атака срещу Украйна, съобщи румънското министерство на отбраната. По-рано през деня Полша съобщи, че е вдигнала бойни самолети във въздуха за "превантивна" операция заради опасност от удари с дронове в близки украински райони.