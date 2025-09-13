АНА-МПА: Гръцкият президент посети остров Кастелоризо и Ро по повод годишнина от освобождението им

Гръцкият президент Константинос Тасулас присъства в събота на честването на 82-ата годишнина от освобождението на остров Кастелоризо, организирано от община Мегисти, предаде специално за БТА гръцката агенция АНА-МПА.

Тасулас присъства на тържествена литургия в църквата „Свети Константин и Елена“ и положи венец на Паметника на загиналите.

В изявленията си след церемонията по полагането на венеца гръцкият президент спомена освобождението на Кастелоризо – първото на гръцка територия по време на Втората световна война след капитулацията на Италия, както и посрещането на жителите при влизането в пристанището на разрушителя „Навархос Кундуриотис“ на същата дата, 13 септември 1943 г.

След това Тасулас посети ракетния катер „Даниолос“. След това той посети островчето Ро, където положи венец на паметника на покойната и легендарна „Лейди от Ро“ (Деспина Ахладиоти), както и посети военния аванпост на острова. Той беше открит през май след дарение от гръцкия парламент, когато Тасулас беше председател на парламента.

(Това е новина от деня в Гърция, избрана от агенция АНА-МПА за публикуване от БТА съгласно споразумението за обмен на информация и професионално сътрудничество, което предвижда всеки ден националните информационни агенции на България и Гърция да си разменят директно избрана от другата агенция новина на деня от съответната страна, а другата агенция да я публикува на своя интернет сайт с изрично посочване и цитиране на партньора ѝ като източник)