Подробно търсене

Шон Астин застава начало на профсъюза на актьорите в САЩ

Теодора Славянова
Шон Астин застава начало на профсъюза на актьорите в САЩ
Шон Астин застава начало на профсъюза на актьорите в САЩ
Актьорът Шон Астин, снимка: AP /Chris Pizzello
Лос Анджелис ,  
14.09.2025 10:20
 (БТА)

Шон Астин е избран да оглави Профсъюза на Гилдията на екранните актьори и Американската федерация на телевизионните и радио артисти (SAG-AFTRA), предаде Асошиейтед прес.  

Организацията представлява десетки хиляди актьори и други професионалисти от сферата на развлекателната индустрия и медиите.

Актьорът Астин, който участва във "Властелинът на пръстените", "Странни неща" и "Руди", ще наследи поста от Фран Дрешър.

Той е син на покойната актриса Пати Дюк, носителка на награда "Оскар", и  на Джон Астин, който участва в телевизионния сериал "Семейство Адамс" през 60-те години на миналия век, отбелязва Асошиейтед прес.

Във вота за ръководител на профсъюза той победи Чък Славин със 79 процента срещу 21 на сто от гласовете. Мишел Хърд беше избрана за секретар-касиер. 

Пати Дюк, майката на Астин, беше начело на организацията от 1985 до 1988 г., припомня Асошиейтед прес.

SAG-AFTRA представлява приблизително 160 000 актьори, диктори, телевизионни журналисти, танцьори, диджеи, водещи на програми, музикални изпълнители и други, се казва в сайта на профсъюза, цитиран от Асошиейтед прес.

Под ръководството на Фран Дрешър бяха организирани две стачки, в които са участваха филмови и телевизионни актьори, и друг протест, обединил работещи в сферата на видеоигрите и интерактивни медии. 

 

/ТС/

Списание ЛИК

Свързани новини

10.07.2025 16:50

Актьорите от индустрията за видеоигри постигнаха споразумение със студиата за защита от изкуствения интелект

Холивудските актьори, които озвучават видеоигри и изпълнителите за улавяне на движение подписаха нов договор със студиата за видеоигри, чийто фокус е защитата от изкуствения интелект (ИИ), съобщи чрез прессъобщение синдикатът на актьорите SAG-AFTRA,
11.01.2024 08:34

Актьори в САЩ може да започнат да продават правата на клонираните си от изкуствен интелект гласове

Да озвучаваш продукции, без да произнесеш и дума - за силно ангажираните за озвучаване актьори това може да звучи като мечта, освен ако не се притесняват, че изкуственият интелект се използва, за да се обезцени труда им и да отпадне възможността да
06.12.2023 09:38

Холивудските актьори подписаха тригодишен договор след стачката

Членове на Гилдията на екранните актьори и Американската федерация на телевизионните и радио артисти (SAG-AFTRA) одобриха тригодишен договор с големите студия във вторник, с което официално сложиха край на шестмесечните трудови конфликти в Холивуд,
10.11.2023 11:15

Холивудските актьори са си осигурили гаранции за използването на изкуствен интелект на екрана

Филмовите студия трябва да получат разрешение от актьорите за използване на техните образи в продукции, генерирани от от изкуствен интелект и да плащат на изпълнителите, когато техните цифрови двойници се появяват на екрана, предаде Ройтерс, като се
09.11.2023 09:53

Профсъюзът на актьорите в САЩ постигна споразумение за прекратяване на най-дългата стачка в Холивуд

Профсъюзът на Гилдията на екранните актьори и Американската федерация на телевизионните и радио артисти (SAG-AFTRA) постигна "предварително споразумение" с шефовете на холивудските студия за прекратяване на историческата 118-дневна стачка, съобщават световните осведомителни агенции.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 10:45 на 14.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация