Шон Астин застава начало на профсъюза на актьорите в САЩ

Шон Астин е избран да оглави Профсъюза на Гилдията на екранните актьори и Американската федерация на телевизионните и радио артисти (SAG-AFTRA), предаде Асошиейтед прес.

Организацията представлява десетки хиляди актьори и други професионалисти от сферата на развлекателната индустрия и медиите.

Актьорът Астин, който участва във "Властелинът на пръстените", "Странни неща" и "Руди", ще наследи поста от Фран Дрешър.

Той е син на покойната актриса Пати Дюк, носителка на награда "Оскар", и на Джон Астин, който участва в телевизионния сериал "Семейство Адамс" през 60-те години на миналия век, отбелязва Асошиейтед прес.

Във вота за ръководител на профсъюза той победи Чък Славин със 79 процента срещу 21 на сто от гласовете. Мишел Хърд беше избрана за секретар-касиер.

Пати Дюк, майката на Астин, беше начело на организацията от 1985 до 1988 г., припомня Асошиейтед прес.

SAG-AFTRA представлява приблизително 160 000 актьори, диктори, телевизионни журналисти, танцьори, диджеи, водещи на програми, музикални изпълнители и други, се казва в сайта на профсъюза, цитиран от Асошиейтед прес.

Под ръководството на Фран Дрешър бяха организирани две стачки, в които са участваха филмови и телевизионни актьори, и друг протест, обединил работещи в сферата на видеоигрите и интерактивни медии.