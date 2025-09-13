С "На добър час” бе открита новата учебна година в Българското неделно училище “Св. Св.Кирил и Методий” в Истанбул, което навърши 10 години от създаването си

Училищният звънец призова днес учениците и преподавателите в Българското неделно училище "Св.Св.Кирил и Методий в Истанбул" за първия учебен час на новата учебна година.

Тази година е юбилейна за училището - навършиха се 10 години от създаването му, като годишнината бе отбелязана на 24 май - празника на светите братя Кирил и Методий.

Българското неделно училище днес за 11-и път отвори врати. По случай откриването на новата учебна година под наслов "Здравей любимо училище" се състоя тържество в генералното консулство на Република България в Истанбул, където се помещава и училището. В присъствието на родители и гости учениците изпълниха литературно-музикална програма, посветена на първия учебен ден, рецитираха и пяха любими песни и стихотворения.

Тържеството бе открито с изпълнение на българския национален химн.

Генералният консул на България в Истанбул Васил Вълчев приветства учениците и родителите. Той подчерта, че генералното консулство полага изключителни грижи за развитието на училището, както и че през новата учебна година ще бъдат разкрити няколко нови класни стаи.

Прочетен бе поздравителен адрес, изпратен по случай началото на новата учебна година от министъра на външите работи на България Георг Георгиев.

“През тази учебна година в училището ще учат около 100 деца, 25 от тях ще учат онлайн. През изминалата учебна година ученици от БНУ спечелиха призови места в конкурси, организирани от изпълнителната Агенция за българите в чужбина, Министерството на образованието и науката и дипломатичеките представителства на България зад граница, посветени на опазването на българския език, култура и духовност. Част от учениците през това лято са били на лагер в България, където са общували със свои връстници от БНУ по света . Приоритет за БНУ “Св.Св.Кирил и Методий” в Истанбул и през тази учебна година остава опазването на българската духовност и на българската културно историческа идентичност основно чрез преподаване на българския език, чрез часовете по история, география, икономика на България и отбелязване на най-значимите български празници, за да не бъдат откъснати децата от майката Родина”, заяви специално за БТА българският консул Атанас Димов, отговорен за училището.

Децата в БНУ са предимно деца на изселници с корени от България, както и на българи, които живеят и работят в Истанбул. Учат и местни деца, чиито родители са турски граждани, които нямат връзка с България, но проявяват интерес към изучаването на българския език и култура. Едно от тези деца - Дуру Айла Челик, е спечелила призовото място в конкурса, организиран от изпълнителната Агенция за българите в чужбина, допълни Димов.

В учебните занятия са обхванати ученици от 1-и до 12-и клас, обособена е и подготвителна паралелка.

Ръководителката на училището Павлина Копано съобщи, че през тази година ще бъде подготвена Летописна книга в духа на Възрожденските традиции, в която ще бъдат запечатани паметни моменти от историята на училището, създатели, спонсори, ученици, преподаватели.

Много емоционално бе посрещането на първокласниците на прага на класната им стая. По стара българска традиция те бяха посрещнати с хляб и сол на вратата и менче, пълно с вода и здравец, бе плиснато пред тях, за да бъде късметлийска учебната година.

На децата бяха поднесени в дар ранички с ученически пособия, осигурени от Тракийско дружество “Георги Сапунаров” в Хасково.