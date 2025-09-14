Олимпийската шампионка Ивет Горанова завоюва два златни медала на турнир по карате в Будапеща

Олимпийската шампионка от Токио 2020 Ивет Горанова завоюва два златни медала на международния турнир по карате в Будапеща (Унгария).

Най-добрата българска състезателка взе титлите в категория до 55 кг кумите и в категория Open, след като постигна съответно четири и пет победи по пътя до титлите.

"Това беше подготвително състезание за Световното първенство. Играх срещу съпернички от топ 10 на ранглистата. Общо девет срещи изиграх, доста тежко състезание, но е част от подготовката ми", каза специално за БТА Горанова.

Световното първенство по карате ще се проведе в Кайро (Египет) от 27 до 30 ноември.