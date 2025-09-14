Аджерпрес: Фестивалът "iMapp Букурещ" си партнира с международното рали Gumball 3000 за вълнуващо шоу

Фестивалът за видео мапинг „АйМап Букурещ“ (iMapp Bucharest), който вече е в десетото си издание, ще се проведе тази година на 20 и 21 септември на Площада на конституция, в партньорство с международното рали Gumball 3000 и заедно с юбилейното издание на Фестивала на камионите за храна, предаде Аджерпрес специално за БТА.

Темата на тазгодишния фестивал за видеопрожекции върху сгради (мапинг) е „Изкуството е навсякъде“, отбелязвайки вездесъщността на изкуството – от архитектурата на града до очарованието на визуалните прожекции.

„Художниците ще преобразят фасадата на сградата на парламента в завладяващо визуално преживяване от форми, цветове и текстури, извлечени от ежедневието, напомняйки ни, че изкуството не е ограничено само до музеите – то живее в обществени пространства, в общности, в архитектура, в градската суматоха и в човешкото изразяване“, заявиха от Културния център ARCUB в Букурещ.

На 20 септември, между 16:00 и 23:00 часа, "iMapp Bucharest" ще представи най-добрите творци в областта – победители в седем партньорски фестивала: Международния фестивал на светлинното изкуство в Чунцин (Китай), Фестивала Genius Loci Weimar (Германия), Фестивала на светлината в Джакарта (Индонезия), Фестивала на проекционните изкуства Luma (САЩ), Конкурса за проекционен мапинг 1minute (Япония), Фестивала на видеомапинга (Франция) и Фестивала на светлината в Жолнай (Унгария).

Мултимедийните творци ще се състезават за Голямата награда на "iMapp Bucharest" 2025, като победителят ще бъде избран от жури от международни експерти. Зрителите ще бъдат поканени да гласуват за любимата си творба чрез SMS за наградата на публиката.

Две творби с видеомапинг ще бъдат посветени на Джордже Енеску (румънски музикант, диригент и композитор, 1881-1955 г. – бел. ред.) и Константин Брънкуш (румънски скулптор, 1876-1957 г. – бел. ред.), потвърждавайки ангажимента на организаторите за насърчаване на изкуството и културното образование.

Специален момент ще отбележи закриването на Международния фестивал „Джордже Енеску“: откъс от „Румънска рапсодия № 1“ от Джордже Енеску, изпълнен от Националния оркестър на Франция под диригентската палка на Кристиан Мачелару.

В събитието ще участват и популярни диджеи като: DJ Varer, DJ Christian Thomson, Adrian Saguna, Arias, HVMZA (Белгия).

Наистина специален момент от юбилейното издание на "iMapp Bucharest" ще бъде сътрудничеството между HVMZA и маестро Георге Замфир – най-големият румънски виртуоз на пан флейта на всички времена – под акомпанимента на Букурещкия столичен оркестър, дирижиран от Даниел Жинга, съобщи ARCUB.

В неделя, 21 септември, между 12:00 и 23:00 часа, публиката е поканена на Площада на конституцията за международното рали Gumball 3000, в което ще участват над 100 автомобила, управлявани от известни личности, инфлуенсъри, спортни звезди, музикални легенди, геймъри, ютюбъри и бизнес лидери от над 40 държави.

„Превозните средства варират от персонализирани класики до най-новите и впечатляващи хиперколи“, съобщи ARCUB.

Вечерната програма включва изпълнения на сензацията на Afrobeats Adekunle Gold, рапъра EVE, носител на Грами, и холандския DJ Afrojack, световна икона на електронната музика. Нощта ще завърши с последователен сет с участието на Afrojack и ютюбъра Vikkstar.

Gumball 3000 започва в Истанбул и завършва в Ибиса, преминавайки през осем държави и превръщайки всяка спирка в истински фестивал на колите и музиката.

Фестивалът на камионите за храна, пътуващ празник на уличната храна, също ще пристигне в Букурещ и ще се присъедини към "iMapp Bucharest" на Площада на конституцията, представяйки вкусове и ястия от широк спектър от международни кухни, заедно с местни диджеи, които ще поддържат атмосферата оживена.

