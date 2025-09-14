Подробно търсене

Волтемаде за гола си в дебюта си за Нюкасъл: "Знаех какво да правя"

Боян Денчев
снимка: АР, Owen Humphreys
Нюкасъл,  
14.09.2025 11:40
 (БТА)

Нападателят на Нюкасъл Ник Волтемаде говори след победата над Уулвърхямптън в четвъртия кръг на Висшата лига (1:0). Германецът вкара победния гол в дебюта си за „свраките“.

„Тук съм само от четири дни, така че всичко беше ново за мен. Оставих това настрана и се съсредоточих върху себе си. Мисля, че мениджърът вече ми беше дал толкова добро настроение, че се чувствах добре на терена. Знаех какво да правя и мисля, че видяхте, че всички знаеха какво трябва да направят“, каза 23-годишният германец, цитиран от BBC.

Според Opta, Волтемаде е третият германец, който отбелязва в първия си мач от Висшата лига. Юрген Клинсман (1994) и Илкай Гюндоган (2016) са го правили преди.

Нюкасъл с 5 точки се изкачи до девето място във Висшата лига.

/БД/

