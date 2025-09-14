Себастиан Ожие (Франция) с Тойота поведе в класирането преди последния ден на Рали Чили, част от световния шампионат по автомобилизъм WRC.

Осемкратният световен шампион, който е претендент за титлата и този сезон, води пред съотборника си и лидер в световния шампионат Елфин Еванс. Ожие, който кара в състезание номер 200 в кариерата си във WRC, има 6.3 секунди преднина пред уелсеца в оставащите четири етапа в неделя след силно представяне вчера следобед.

Французинът спечели и трите късни кръга от горските етапи при променящи се условия, с по-сухо време след сутрешния дъжд.

"Ще бъде напрегнато до самия край", каза Ожие, победител в предишния кръг в Парагвай миналия месец.

Адриен Фурмо с Хюндай е на трето място, след като водеше в края на първия ден, на 26.8 секунди зад Ожие. Съотборникът му и световен шампион Тиери Нювил е четвърти, а претендентът за титлата Кале Рованпера шести.

Ожие е на девет точки зад Еванс в генералното класиране при пилотите, като остават три кръга до края на сезона след Чили.