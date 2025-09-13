Французинът Адриен Фурмо поведе след първия ден на рали Чили, Тенак отпадна

Френският пилот на Хюндай Адриен Фурмо излезе от тесните горски пътища с минимална преднина от една секунда пред съотборника си Тиери Нювил (Белгия) след първия ден на автомобилното рали Чили.

Двукратният шампион в състезанието От Тенак (Естония, i20 N Rally1) водеше в шестия и последен етап на деня, но получи проблеми с двигателя, които го принудиха да се оттегли от състезанието.

Себастиан Ожие с Тойота е точно зад тях на 2.3 секунди, докато французинът преследва девета титла от световния шампионат в оспорваната борба между четирима състезатели.

"Карах възможно най-бързо през целия ден", каза Ожие, който е само на 9 точки зад настоящия лидер в генералното класиране Елфин Еванс.

Също с Тойота лидерът в шампионата при три оставащи състезания след Чили Еванс се класира пети на 13.1 секунди от лидера.

Финландецът Кале Рованпера изостана от темпото след спускана гума, но има още за какво да се бори, тъй като е втори в надпреварата за шампионата.

В събота предстоят още шест специални състезания, като се очакват дъжд и мъгла.